Декларація про доходи Трампа розлютила американців, – Bild

У США вже вирує обурення з приводу деяких статей доходів Трампа.

За 2025 рік президент США Дональд Трамп заробив загалом 2,2 мільярда доларів. Про це йдеться в його декларації, опублікованій Білим домом.

Декларація на 927 сторінках стала однією з найоб’ємніших в історії американських президентів. Основний дохід Трампу принесли криптовалютні проєкти. Зокрема, 635 млн доларів він заробив у вигляді роялті на мемкойні Trump (Celebration Coins), ще понад 500 млн доларів – на продажах токенів через World Liberty Financial LLC.

Значну суму доходів також забезпечили брендовані товари. Золотий годинник із гравіюванням "Trump" приніс 4,7 млн доларів, спеціальне видання Біблії Greenwood Bible – близько 208 тисяч доларів. Крім того, доходи надходили від продажу парфумів, кросівок, гітар та іншої продукції з ім’ям президента. Трамп також отримав дивіденди від акцій великих компаній, зокрема Berkshire Hathaway, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft та Amazon.

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Оприлюднення декларації викликало жваву дискусію у Вашингтоні. Критики вказують на потенційні конфлікти інтересів: президентські рішення можуть впливати на вартість криптоактивів та інших бізнесів Трампа.

Як зазначає Bild, особливо палкі дебати в США викликали доходи Трампа від мемкойна Trump.

Його запустили в січні 2025 року (за кілька днів до інавгурації) компанії, пов’язані з Трампом. Після запуску ціна швидко зросла (досягала піку близько $75), а потім впала більш ніж на 97% від максимуму. За даними аналітиків, до 800 тисяч дрібних інвесторів втратили на цьому загалом кілька мільярдів доларів, тоді як пов’язані з Трампом структури заробили сотні мільйонів на роялті, торгових комісіях та продажу токенів.

Дональд Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, Гантер Байден саркастично висміяв Дональда Трампа, заявивши в соцмережі X, що висуває його на Нобелівську премію миру за "численні завершення війни з Іраном".

Він пожартував, що Трамп оголошував про припинення цього конфлікту щонайменше 38 разів, що, на думку Байдена-молодшого, є "рекордом, гідним визнання". Сам Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію, хоча серед президентів США її отримували лише Вудро Вільсон і Барак Обама.

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