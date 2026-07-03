'Це рекорд': син Байдена жорстко потролив Трампа через війну в Ірані

Син експрезидента США висміяв заяви Трампа про припинення війни з Іраном, іронічно запропонувавши висунути його на Нобелівську премію миру.

Син колишнього президента США Джо Байдена Хантер Байден публічно висміяв президента Дональда Трампа, заявивши, що нібито висуває його на Нобелівську премію миру через неодноразові заяви про припинення війни з Іраном. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X.

"Я офіційно висуваю кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Жоден президент в історії не закінчував одну й ту саму війну стільки разів", – написав він.

Хантер Байден саркастично натякнув на неодноразові заяви Трампа щодо завершення конфлікту навколо Ірану. За його словами, президент США "припиняв війну з Іраном щонайменше 38 разів" – саме таку кількість подібних заяв раніше підрахували журналісти CNN.

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"Жоден президент ніколи раніше такого не робив. І він ще далеко не завершив це. Це рекорд, гідний визнання Нобелівського комітету", – пожартував син експрезидента.

Свій допис він завершив характерною для Трампа фразою:

"Дякую за вашу увагу до цього питання!"

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Раніше він уже намагався отримати цю нагороду, яку серед чинних президентів США здобували лише Вудро Вільсон та Барак Обама.

Переговори з Іраном тривають

Минулої неділі адміністрація Трампа та Іран домовилися відновити мирні переговори після нового загострення ситуації. Це також дало змогу відновити безпечніше судноплавство через Ормузьку протоку.

Втім, у Вашингтоні не виключають нового військового сценарію. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати готові вдатися до нових силових дій, якщо Іран відновить свою ядерну програму або знову почне атакувати комерційні судна.

Днями Іран заявив, що не збирається зустрічатися з високопоставленими представниками США, які прибули до регіону після початку бойових дій, та висунув нові умови миру.

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