Трамп висунув жорсткий ультиматум власникам американських АЗС

За словами президента США, сьогодні ціна на нафту становить 68 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп звернувся до роздрібних продавців пального із вимогою негайно знизити ціни на бензин. У разі невиконання заклику компанії можуть зіткнутися з "великими проблемами", налогосив амерканський лідер у мережі X.

"Роздрібні торговці пального повинні негайно знизити свої ціни. Вони занадто високі, враховуючи, що ціна нафти зараз становить 68 доларів за барель, і вона стрімко знижується" – написав президент США.

За його словами, роздрібні продавці пального мають швидко відреагувати на заклик і знизити ціни на пальне в інтересах американських споживачів.

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"Якщо роздрібні торговці цього не зроблять, попереду на них чекають великі проблеми" – попередив Трамп.

Президент озвучив орієнтовний рівень, до якого, на його думку, мають прагнути продавці. Він становить близько 2,50 долара за галон (приблизно 3,8 літра пального).

"Каліфорнія повинна припинити стягувати такі високі податки на бензин. Незабаром податок буде вищим за сам продукт, і Сполучені Штати цього не допустять, як і народ Каліфорнії, який страждає від цих безглуздих податків і від власного уряду", – додав американський лідер.

На початку травня середня ціна бензину у США перевищила 4,50 долара за галон, що стало найвищим показником із липня 2022 року.

Після оголошення попередньої домовленості про мир між США та Іраном ціни на пальне почали знижуватися й опустилися нижче психологічної позначки у 4 долари за галон. Водночас вони залишаються приблизно на долар вищими, ніж у той самий період минулого року.

Економіка США – останні новини

Споживча інфляція у США у травні продемонструвала найшвидше зростання за останні три роки. Причиною прискорення фахівці називають енергетичний шок, спричинений ескалацією конфлікту в Ірані.

Експерти зазначали, що реальна купівельна спроможність заробітних плат у США поступово знижується: дедалі більше домогосподарств змушені покривати поточні витрати за рахунок заощаджень. Така тенденція може посилити фінансовий тиск на споживачів і негативно позначитися на динаміці економічного зростання.

Водночас, попри певні труднощі, у травні економіка США демонструвала третій місяць поспіль зростання зайнятості, яке перевищило очікування.

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