К понеділок Трамп особисто говоритиме з Путіним, а потім із Зеленським.

Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той зателефонує Володимиру Путіну в понеділок. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Reuters.

За словами Мерца, він вже обговорив ці плани з державним секретарем США Марко Рубіо в кулуарах інавгураційної меси Папи Лева XIV у Ватикані.

"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої розмови. Ми домовилися, що ще раз поговоримо за участі лідерів чотирьох держав та президента США в рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним)", – сказав Мерц журналістам.

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Німецький канцлер також розповів, що у Ватикані провів тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп збирається зателефонувати Путіну

Як писав УНІАН, вчора Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним, а потім із Зеленським. За його словами, темами розмови будуть "припинення кровопролиття" та торгівля. При цьому президент США висловив сподівання, що "це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться".

Тим часом українські високопосадовці зізналися журналістам, що вони не вірять у можливість закінчення війни в осяжному майбутньому. На їхню думку, поведінка росіян у Стамбулі однозначно засвідчила, що Кремль не піде на жодне припинення війни, доки не знищить суверенітет України.

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