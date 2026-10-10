Користь для США від угоди щодо дизелю сумнівна, але Путін уже отримав бажане, – CNN

Те, що телефонна розмова Путіна і Трампа збіглася за часом із початком переговорів з Україною, не є випадковим.

У п’ятницю президент Дональд Трамп заявив, що домовився з лідером Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на ринки з метою зниження цін на енергоносії. Однак аналітики енергетичного сектору стверджують, що ця домовленість – яка викликала крайнє обурення в Україні – навряд чи призведе до скільки-небудь помітного зниження цін на дизельне паливо, пише CNN.

Трамп написав у соціальних мережах, що Путін погодився "негайно поставити" понад 300 000 тонн дизельного палива на світові енергетичні ринки, а в листопаді – ще 500 000 тонн. За даними Управління енергетичної інформації США, сукупний обсяг цих поставок покрив би потреби США приблизно на півтора дня.

Як зазначив Ден Пікерінг, засновник і директор з інвестицій компанії Pickering Energy Partners, це корисно, але не здатне кардинально змінити ситуацію на світових ринках дизельного палива. При цьому експерт зазначає: Трамп не випадково говорив про обсяги в тоннах, а не в барелях:

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"Для пересічного спостерігача цифра в тоннах виглядає більш значною. Це скоріше політика, ніж реальний переломний момент".

Удар по системі санкцій і потрібний результат для Путіна

Водночас колишні американські чиновники зазначають: незрозуміло, чи має Путін взагалі той обсяг дизельного палива, про який Трамп згадав у контексті можливого продажу.

При цьому колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту заявив, що не так вже й важливо, чи зможе Путін насправді поставити дизельне паливо, оскільки "він уже домігся бажаного результату: Трамп вважає, що отримав передвиборчий козир, який може вплинути на ринки".

І той факт, що ця телефонна розмова збіглася в часі з початком переговорів з Україною, не випадковий.

"Путін може бути яким завгодно, але він не дурний", – зазначили співрозмовники.

Водночас експерти у сфері енергетики зазначають, що навіть якщо Путін виконає обіцянку щодо поставок – це стане лише тимчасовим заходом.

"У мене також є сильна підозра, що Путін очікує від України припинення атак на нафтопереробні заводи в обмін на цю послугу Трампу. Мені важко уявити, що Зеленський піде на співпрацю в цьому питанні", – зазначив Грегорі Брю, аналітик групи з питань енергетики, клімату та природних ресурсів компанії Eurasia Group.

Угода щодо дизельного палива між Трампом і Путіним

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками цієї розмови Трамп заявив, що домовився про те, що Росія поставить у кілька етапів мільйони тонн дизельного палива на американський та світовий ринки.

Володимир Зеленський назвав це рішення "несправедливим і нечесним" та порівняв цю угоду з торішньою зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного палива з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

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