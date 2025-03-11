Усе, від сварки в Овальному кабінеті до загравання з Москвою, є частиною плану, написаного Келлоггом у квітні минулого року.

Рішення США припинити постачання зброї та розвідданих Україні, а також сварка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті викликали зрозуміле обурення серед західних союзників. Однак, можливо, їм не варто дивуватися, пише The Telegraph.

"Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних переговорів слідує ретельному плану, написаному й опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келлоггом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до переговорів", - пише видання.

Час зупинити вбивства

Про що йдеться в плані

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США планують досягти припинення вогню і врегулювання конфлікту шляхом переговорів. США продовжать озброювати Україну та зміцнювати її оборону. Однак майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах із Росією.

Що відбувається насправді

Ця частина плану збулася фактично саме так, як і сказав Келлог. Трамп почав мирні переговори з Путіним, а потім запросив за стіл переговорів Володимира Зеленського.

Зброя лилася рікою, поки Київ і Вашингтон виробляли угоду щодо мінералів. Але після драматичної сварки в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського в неготовності припинити війну. Згодом США припинили постачання зброї в Україну та обмін розвідданими.

Як сам Келлог висловився минулого тижня, скорочення поставок зброї та обміну розвідданими на кшталт "удару мула по носі палицею".

Ніякого членства в НАТО

Про що йдеться в плані

Щоб переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО мають запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну та перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки.

Що відбувається насправді

Ця поступка була зроблена Путіну ще до переговорів із Трампом. На зустрічі НАТО в Брюсселі Піт Хегсет, міністр оборони США, заявив: "Сполучені Штати не вірять, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів".

Суверенітет України

Про що йдеться в плані

Україну не попросять відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу, і прорив не відбудеться до того, як Путін залишить свою посаду.

Що відбувається насправді

Ця ситуація теж розгортається саме так, як передбачав Келлог у своєму плані. Американські чиновники один за одним виступили із заявою про те, що Україна повинна поступитися територією Росії як платою за мир.

Російські санкції

Про що йдеться в плані

Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції проти Росії і нормалізувати відносини тільки після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України.

Що відбувається насправді

За лаштунками, як повідомляється, офіційні особи США закликають союзників скласти плани щодо пом'якшення санкцій проти Москви, щойно припиняться бойові дії. За даними Reuters, Вашингтон уже обмірковує, як швидко зняти каральні заходи з низки російських організацій та осіб.

Довгострокова безпека

Про що йдеться в плані

Сполучені Штати могли б реалізувати узгоджену угоду з умовами, що відповідають інтересам США та України. Частина її має включати положення, в яких встановлюється довгострокова архітектура безпеки для оборони України.

Що відбувається насправді

Багато хто вважає, що цей розділ - обіцянка озброїти Україну, якщо Росія не зможе домовитися або не виконає умови будь-якої можливої угоди. Він також включає низку гарантій безпеки, які, однак, не пропонувалися Україні Вашингтоном.

США і війна в Україні - останні новини

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди.

Він також повідомив, що США можуть зняти заборону на постачання зброї та розвідувальних даних Україні, якщо переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії пройдуть успішно.

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