Віткофф запевнив, що США не відключали "оборонні" розвіддані для України.

США очікують "суттєвого прогресу" в переговорах з Україною. На них, зокрема, йтиметься і про обмін розвідданими. Про це представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив перед від’їздом на перемовини, пише The Guardian.

Віткофф також висловив сподівання, що угоду про корисні копалини можна буде підписати.

За його інформацією, українська та американська сторона обговорять обмін розвідданими. Водночас він запевнив, що "Сполучені Штати ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, що було потрібно українцям".

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Видання нагадує, що Віткофф, а також держсекретар США Марко Рубіо та радник президента з національної безпеки Майк Волтц увійдуть до складу делегації США на переговорах з Україною, які відбуться 11 березня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії. Мета переговорів - "виробити основу для мирної угоди та початкового припинення вогню".

Майбутні переговори США і України у Саудівській Аравії: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, США сповнені надій перед переговорами з Україною в Саудівській Аравії. За даними The Washington Post, США не даватимуть жодних гарантій щодо відновлення військової або розвідувальної підтримки Києва перед важливою зустріччю офіційних осіб, яка має розпочатися у вівторок у Саудівській Аравії.

Також зазначалося, що переговори в Саудівській Аравії стануть останнім шансом для Зеленського налагодити відносини зі США, оскільки його становище виглядає дедалі небезпечнішим. Мовляв, "український лідер розуміє, що йому життєво необхідно відновити хоч якісь робочі відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Однак сигнали з Вашингтона настільки ж гнітючі, як і дивні".

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