Республіканці не в усьому підтримують колишнього президента США.

Голосування в Палаті представників Конгресу США за допомогу Україні стало найяскравішим свідченням того, що принаймні в питаннях зовнішньої політики Республіканська партія не повністю підтримує колишнього президента Дональда Трампа та його рух "Америка понад усе", пише The New York Times.

Зазначається, що проти допомоги проголосувало більше республіканців, ніж за неї. Це свідчить про те, наскільки широкий ізоляціонізм Трампа і антипатія його руху до України розділили Республіканську партію в рік виборів.

За словами журналістів, Трамп, який втретє є кандидатом від Республіканської партії, фактично пом'якшив свою опозицію щодо допомоги Україні. Він підтримав спікера Палати представників Майка Джонсона, який зібрав складні пакети допомоги для України, Ізраїлю та іншим союзникам США, і виступив проти спроб позбавити його посади спікера.

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Хоча останніми днями він зберігав мовчання, його найактивніші союзники в Палаті представників, такі як Марджорі Тейлор Грін та Метт Гаєц, очолили зусилля, спрямовані на блокування допомоги. Навіть син Трампа – Дональд Трамп-молодший – приєднався до критики Джонсона. Найвідданіші прибічники Трампа все ще зберігають особливу опозицію до підтримки України.

Така "опозиція до України все ще полягає в тому, чи приховують вони сервер Гілларі Клінтон… Справа не в філософії. Справа в Дональді Трампі", – заявив колишній радник Трампа Джон Р. Болтон.

Але колишній президент, остерігаючись будь-яких публічних втрат, оскільки йому загрожує кримінальний процес, намагався отримати обидва варіанти ще до голосування. У соціальних мережах він написав, що "виживання і сила України" є "важливими" для США, і запитав: "чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому США вкладають у війну в Україні на 100 мільярдів доларів більше, ніж Європа, а нас розділяє океан?".

Проблеми у Республіканській партії

Насправді, зовнішня політика вже давно є одним зі слабких місць у контролі Трампа над Республіканською партією. Провідні республіканці, такі як представник Ларрі Букшон, підкреслюють, що допомога Україні в її боротьбі з Росією відповідає інтересам американського народу.

Але найбільш запеклі республіканці, які підтримують Трампа, показали, наскільки далеко вони готові зайти у своїй опозиційності. Двадцять один з них також проголосував проти військової допомоги Ізраїлю. Болтон вважає, що це прямий результат впливу Трампа на партію.

Трампа також часто заявляв, що війни в Україні війни ніколи б не сталося, якби він переміг у 2020 році. Він вважає, що сам факт його лідерства стримав би Путіна від вторгнення. Він також наполягає на тому, що в разі перемоги на виборах у листопаді зможе завершити війну до інавгурації, хоча й не надав конкретного плану, як він це зробить.

"Але, без сумніву, ухвалення Палатою представників закону про допомогу Україні без жодних умов було втратою для колишнього президента. В останні дні Трамп відродив ідею зробити будь-яку допомогу кредитом для країни, "а не просто подарунком", але цього не сталося", – йдеться у статті.

Автори підкреслюють, що Трамп також зміг пов'язати допомогу Україні з іншим центральним питанням своєї кампанії – безпекою кордонів – коли доручив республіканцям у Сенаті знищити двопартійний законопроект про безпеку кордонів, який намагалися ухвалити разом із ширшим пакетом військової допомоги. Про це 20 квітня згадала республіканець Ненсі Мейс, яка голосувала проти допомоги Україні. За її словами, "виборці розлючені тим, що допомога Україні надається без вирішення проблеми нашого кордону".

"Але, залишаючи свої можливості відкритими, Трамп також був розважливим у своєму бажанні не залишати відбитків своїх пальців на голосуванні. Він не доклав жодних зусиль, щоб змусити республіканців проголосувати проти, не висував жодних погроз, ні публічних, ні приватних", – пише NYT.

Допомога США для України

20 квітня Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила законопроект про витрати на військову та фінансову допомогу Україні. Тепер документ має ще схвалити Сенат США, який розгляне законопроект у вівторок, 23 квітня 2024 року.

Раніше УНІАН писав, що, оскільки республіканські союзники Дональда Трампа в Конгресі блокують військову допомогу, стає зрозуміло, що недоброзичливе ставлення колишнього президента США до України має глибоке коріння.

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