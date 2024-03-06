Після поразки в 14 із 15 штатів, які голосували в "супервівторок" 5 березня, у Гейлі залишилися тільки математичні шанси на перемогу.

Республіканка Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії у США.

"Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але тепер настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб голоси американців були почуті. Я зробила це, не шкодуйте", - сказала вона в середу в Південній Кароліні, пише CNN.

Вона попередила американців про безліч проблем, які чекають на них попереду, сказавши: "Світ у вогні".

Відео дня

Колишній губернатор Південної Кароліни наголосила на деяких із питань, які вона порушувала: загрозу державного боргу американській економіці, необхідність невеликого уряду і важливість підтримки України, Тайваню та Ізраїлю.

Гейлі привітала колишнього президента Дональда Трампа під час оголошення про завершення президентської кампанії, але не підтримала його.

"Цілком ймовірно, Дональд Трамп буде кандидатом від Республіканської партії, коли збереться наша партійна конвенція в липні. Я вітаю його і бажаю йому всього найкращого. Я бажаю успіхів будь-кому, хто стане президентом Америки. Наша країна занадто дорогоцінна, щоб дозволити нашим розбіжностям розділити нас"", - сказала Гейлі.

Гейлі додала: "Тепер Дональд Трамп повинен заслужити голоси тих членів нашої партії і за її межами, хто його не підтримав. І я сподіваюся, що він це зробить".

Участь Гейлі в передвиборчих перегонах

Після поразки в 14 із 15 штатів, які голосували в "супервівторок" 5 березня, у Гейлі залишилися тільки математичні шанси на перемогу. Із 1215 необхідних для номінації делегатів вона отримала лише 89 за 995 у Трампа.

Її вихід із перегонів означає, що колишній президент зможе об'єднати ресурси свого штабу й апарату Республіканської партії - це допоможе йому в боротьбі з Джо Байденом.

При цьому, згідно з екзит-полами, приблизно третина виборців, які підтримали Гейлі на праймеріз, не збирається підтримувати Трампа на загальних виборах у листопаді.

Вас також можуть зацікавити новини: