Трамп вважає недоцільним відвідувати Україну, допоки він не став президентом.

Дональд Трамп вважає свій візит в Україну прямо зараз недоцільним, оскільки він не є президентом. Як пише Reuters, про це повідомив його штаб, відповідаючи на заклик президента Володимира Зеленського до Трампа приїхати в Україну.

Представники передвиборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з екс-президентом США не було.

"Від Зеленського не було ніяких контактів, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", – йдеться у повідомленні.

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При цьому Reuters нагадує, що кандидати в президенти США часто їздять за кордон, щоб покращити свою зовнішню політику.

Так, колишні кандидати від Республіканської партії, які зараз вибули, зокрема, колишній віце-президент Майк Пенс і колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, відвідали Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році Трамп відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.

Трамп і війна в Україні

Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години в разі своєї перемоги на осінніх виборах. Нещодавно ЗМІ оприлюднили план Трампа по досягненню цієї цілі. Так, за даними The Washington Post, Трамп хоче змусити Україну до територіальних поступок. Водночас у передвиборчому штабі політика назвали це фейком.

Президент України Володимир Зеленський назвав "мирний план" Дональда Трампа по завершенню війни, який опублікували у ЗМІ, примітивним.

Також він додав, що Трампа запрошували в Україну як публічно, так і непублічно, "щоб він своїми очима побачив ситуацію і зробив певні висновки".

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