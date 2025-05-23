Мита на імпорт з Росії, як і нових санкцій, досі немає.

Відмовившись від запровадження нових санкцій проти Росії, Дональд Трамп вирішив обкласти величезним митом імпорт товарів з Європейського союзу. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Так, він стверджує, що Європейський Союз "був сформований з головною метою отримання переваг над Сполученими Штатами у сфері торгівлі". Також він поскаржився на те, що з європейцями "дуже важко мати справу".

"Їхні потужні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, негрошові торговельні бар'єри, монетарні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній тощо призвели до того, що торговельний дефіцит зі США становить понад 250 000 000 доларів на рік, що є абсолютно неприйнятною цифрою", - написав Трамп.

Відео дня

Він поскаржився, що переговори з ЄС ні до чого не призводять, тому він "рекомендує" запровадити прямі 50% мита на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня цього року.

Кому саме адресована його "рекомендація", Трамп не уточнив. Попередні митні тарифи він запроваджував власними президентськими указами.

Митні війни Трампа

Як писав УНІАН, на початку квітня Трамп оголосив додаткові мита на увесь імпорт до США, але конкретна ставка мита для кожної країни визначалася індивідуально. Тоді для товарів з ЄС базова ставка мита була закріплена на рівні 20%

Цікаво, що Росія виявилася однією з небагатьох країн світу, на торгівлю з якою Трамп не запровадив жодного додаткового мита.

Євросоюз швидко підготував пакет торговельних заходів у відповідь, але незабаром сторони домовилися тимчасово заморозити запровадження взаємних мит, аби дати час переговорам про нові умови торгівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: