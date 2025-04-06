У президента США наголосили, що Трамп вирішив не вводити мита проти РФ через переговори щодо війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп вирішив не вводити нові мита проти Росії, адже зараз тривають з країною перемовини щодо завершення війни в Україні. Про це сказав директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт в інтерв'ю ABC News.

"Очевидно, що переговори з Росією та Україною тривають, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці два питання", - наголосив посадовець.

Водночас Гассетт підкреслив, що це не означає, що у майбутньому з РФ будуть поводитися "зовсім інакше, ніж з будь-якою іншою країною".

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"Ви б буквально порадили піти й викласти на стіл цілу купу нових речей посеред переговорів, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян? Ви б не стали цього робити. [...] Не варто вкидати щось нове в ці переговори прямо посеред них. Це просто несправедливо", - зазначив він.

Також ведучий каналу запитав, чи розуміє посадовець, що РФ не буде платити нових мит, порівняно з багатьма союзниками США, такими як Європа, Канада та Мексика, на що він відповів:

"Росія перебуває в розпалі переговорів про мир, які дійсно впливають на тисячі й тисячі життів людей. І саме на цьому зараз зосереджений президент Трамп".

Водночас США ввели 10% мита проти України, яка також залучена до переговорів щодо закінчення війни.

Мита Трампа і Росія - останні новини

Раніше у Путіна відреагували на мита Трампа. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, Росія не потрапила під обмеження Трампа, адже не має наразі торговельних відносин зі США.

Своєю чергою видання The New York Times пояснило, чому Трамп пощадив Росію від нових мит. За словами експертів, це політичне рішення, адже президент США не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним.

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