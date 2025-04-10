Урсула фон дер Ляєн зазначила, що підготовча робота для запровадження подальших контрзаходів триває.

Європейський Союз відклав введення торговельних контрзаходів щодо США на 90 днів. Це рішення має "дати шанс" переговорам.

"Ми взяли до відома заяву президента Трампа. Ми хочемо дати переговорам шанс. Поки що ми відкладаємо ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку наших держав-членів, на 90 днів", - написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

За її словами, якщо переговори виявляться незадовільними, в дію вступлять контрзаходи.

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"Підготовча робота для введення подальших контрзаходів триває. Як я вже говорив, усі варіанти залишаються на столі переговорів", - зазначила політик.

Варто зазначити, що раніше фон дер Ляєн привітала рішення Трампа про призупинення введення взаємних мит. Вона вказала, що це "важливий крок до стабілізації світової економіки", а чіткі, передбачувані умови є важливими для функціонування торговельних мереж і ланцюжків поставок.

"Я постійно виступаю за тарифну угоду "нуль за нуль" між Європейським Союзом і США. ЄС залишається відданим конструктивним переговорам зі США з метою досягнення безперебійної та взаємовигідної торгівлі", - пояснила вона.

Водночас Брюссель працює над диверсифікацією торговельних партнерств, співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі.

Мита Трампа - останні новини

9 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн. У цей період для них діятиме мито в 10%. Винятком став Китай. За словами Трампа, мита для Пекіна збільшаться зі 104% до 125%.

Рішення Трампа про 90-денну паузу у введенні додаткових мит щодо країн, готових до переговорів, призвело до різкого зростання акцій. Цей крок сприйняли як відмову від повномасштабної торгової війни.

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