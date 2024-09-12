Радник голови ОП переконаний, що позиція кандидатів радикально змінюється одразу після виборів.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував заяву віце-президента Дональда Трампа - Джей Ді Венса про замороження війни та нейтральний статус України.

В ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" Подоляк назвав такі заяви американського політика "передвиборчим хайпом".

"Впав рівень взагалі глобального політичного процесу. В ньому немає сьогодні аналітичності. Є багато спекулятивних інформаційних складових, бо всі хочуть хайпанути. Електоральний цикл - це момент, коли ти можеш на всьому хайпувати", - заявив Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що позиція кандидатів радикально змінюється одразу після виборів.

"Сполучені Штати в повному обсязі, що при демократах, що при республіканцях - інституційно вони будуть надавати все необхідне Україні. Це об’єктивний процес цієї війни. Він незворотній. Суб’єктивно - ти можеш надавати будь-який коментар. Ми тут також можемо дискутувати про фінали війни. І він буде вкрай негативний для росії", - додав він.

Заяви Венса про мир в Україні

У разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією та фактично "заморозити" бойові дії. Про це заявив кандидат у віце-президенти США від Трампа Джеймс Ді Венс.

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