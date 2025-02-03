Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні.

Сполучені Штати Америки відновили поставки військової допомоги Україні після короткої паузи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За даними агентства, поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, але були відновлені цими вихідними, коли адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо України. Два співрозмовники журналістів заявили, що поставки допомоги відновилися після того, як Білий дім "відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні".

Неназваний американський чиновник розповів, що в адміністрації Дональда Трампа є певні фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США мають продовжувати постачати зброю Україні з американських запасів.

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"Припинення поставок американської зброї обмежить здатність Києва воювати і поставить його в менш вигідну переговорну позицію на мирних переговорах. Невідомо, чи адміністрація Трампа офіційно визнає призупинення і подальше відновлення поставок", – акцентує агентство.

З моменту інавгурації Дональда Трампа США не оголошували про виділення військової допомоги Україні. Водночас вважалося, що поставки, санкціоновані Джо Байденом, продовжуватимуться місяцями через відставання від графіків. І неоголошена раніше коротка пауза є "першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа", зазначають автори.

"Адміністрація Трампа не надіслала чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення", – йдеться в матеріалі.

Допомога США Україні: інші новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні угоду про надання військової допомоги в обмін на рідкоземельні метали країни. Крім того, американський лідер звинуватив Європу в тому, що вона не надає достатньо допомоги Києву.

Тим часом Reuters пише, що протягом 2024 року США надали Україні лише половину обіцяної за рік військової допомоги та близько 30% обіцяної броньованої техніки. Зазначається, що ці затримки припадають на останні місяці каденції попереднього президента США Джо Байдена і саме в цей час втратила майже всю територію, яку повернула під час контрнаступу 2023 року.

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