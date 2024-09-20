Борис Пісторіус розповів про те, чому не можна припиняти надавати допомогу Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який нещодавно зробив цинічну заяву щодо ракетних ударів по Росії, звернувся до співвітчизників, щоб пояснити їм важливість продовження допомоги Україні, під час передачі "Eine Stunde ZEIT".

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через припинення нашої або західної підтримки, завтра України вже не буде. Підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче", - заявив Пісторіус.

За його словами, це "обійдеться дорожче" не тільки через військову загрозу, яку представляє Росія і Путін, а й через імовірний потік біженців, якщо Україна програє. Глава Міноборони Німеччини звернувся, зокрема, до партій BSW ("Альянс Сари Вагенкнехт") та AfD ("Альтернатива для Німеччини"), які виступають проти продовження допомоги Україні та біженцям.

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"Інше - це технічний термін, але ми всі розуміємо, про що йдеться: міжнародний порядок на основі правил. Скажімо - світовий устрій. Ми домовилися давно, що кордони суверенних країн більше не будуть змінюватися силою. А Путін робить це, бо вважає, що йому це дозволено. Він топче міжнародний порядок ногами", - додав Пісторіус.

Він стверджує, що не можна дозволити Путіну виграти на війні в Україні, бо далі Росія може піти на Молдову чи Грузію. Або, за його словами, якщо кремлівський диктатор наважиться, він може напасти на країни Балтії (територію НАТО).

"І коли я чую представників BSW або інших, які кажуть: "Що Україна повинна піти на компроміси і віддати кілька квадратних кілометрів землі". Вибачте? Що я скажу родичам жінок із Бучі? Що сказати батькам викрадених дітей? Україна має піти на компроміси? Коли Україна буде готова до переговорів і Путін погодиться, ми першими підтримаємо це і зробимо все для миру", - підсумував міністр оборони Німеччини.

Західні політики про війну в Україні

Раніше УНІАН розповідав про генсека НАТО, який заявив, що чим більше зброї отримає Україна, тим вища ймовірність завершення війни. За його словами, думку Путіна змінити не вийде, але Україні потрібно дати більше можливостей виграти окупанта на полі бою.

Крім того, Борис Джонсон назвав свої три кроки для перемоги України. Найголовніше, за його словами, потрібно перестати боятися "червоних ліній" Путіна і запросити Україну в НАТО.

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