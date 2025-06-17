Канада виділить новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США). Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.
"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу: безпілотники, вертольоти та боєприпаси. Йдеться про більш ніж два мільярди доларів прямої військової допомоги Києву", - сказав канадський прем'єр.
Також Карні оголосив про розширення санкцій проти Росії. За його словами, обмеження запроваджено щодо низки осіб і понад 40 організацій у РФ і за її межами. Під санкції потрапили підприємства, які допомагають Москві обходити обмеження.
Крім того, Канада ввела санкції проти понад 200 суден "тіньового флоту" Росії.
Крім цього Карні заявив, що Україна отримає від Канади 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) позики за кредитом. Він покриватиметься відсотками із заморожених російських активів.
Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді - що відомо
Раніше в CNN повідомили, що президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді через загострення ситуації на Близькому Сході. Зазначається, що американський лідер встиг підписати торговельну угоду з Великою Британією.
Спочатку Трамп мав виїхати з Канади після прес-конференції. Він підтвердив у розмові з журналістами, що йому потрібно повернутися до Вашингтона "якомога швидше".