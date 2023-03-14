Радари придбані на зібрані литовцями пожертвування.

Литва закупила для України 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера.

Як повідомляє Delfi, радари придбані на зібрані литовцями пожертвування. Відзначається, що під час акції "Раделаем" (Radarom) було зібрано 14 млн євро. На цю суму куплять не 14, як передбачалося раніше, а 16 радарів. Засновник організації Blue Yellow Джон Оман сказав, що придбані радари партіями надсилатимуть до Литви, пізніше їх перевезуть в Україну.

За словами Омана, це найсучасніші радари, які на наразі використовують у світі, вони "бачать" навіть кулі снайпера.

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Українці вже вчаться користуватися радарами. У Каунас (Литва) приїхали 14 українських військових, сьогодні почалися 4-денні курси. У Литві будуть вчитися й інші українські військові, але їх точна кількість не вказується.

Допомога Україні від Литви

Як відомо, від початку повномасштабної війни Литва засуджує російську агресію та надає різноманітну допомогу Україні. Крім того, вони були одними з тих, хто закрив в'їзд для росіян.

Восени у Міністерстві закордонних справ Литви закликали союзників по НАТО передати ЗСУ більше танків для протистояння російським військам.

Долучилися до допомоги Україні і звичайні литовці - вони зібрали гроші на три морські безпілотники, які назвали Peace Дець, Peace Да й Peace Дюк.

Нагадаємо, шо восени вони за декілька днів зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України.

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