В ній вони вимагають від РФ негайно припинити всі свої військові дії та вивести сили й техніку з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У Варшаві завершилася зустріч прем'єр-міністрів "Люблінського трикутника". Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну заяву.

Як йдеться в опублікованому Кабінетом Міністрів України документі, сторони засудили "безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну".

"Ми розглядаємо цю навмисну атаку на суверенну, мирну та демократичну державу як грубе порушення основоположних принципів міжнародного права", - наголошується в заяві.

Посилаючись на прийняту переважною більшістю голосів 2 березня резолюцію Генасамблеї, прем'єри вимагають від Російської Федерації негайно припинити всі військові дії та беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також повернути всі війська і техніку, накопичену на кордонах України, в тому числі в Білорусі, в місця їх постійної дислокації.

Крім того, вони вимагають від РФ скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Засуджуємо безрозбірне використання російської військової сили проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи школи, лікарні та житлові будинки, які охороняються міжнародним гуманітарним правом", - зазначили лідери урядів.

Вони також закликали міжнародне співтовариство і надалі нарощувати тиск на РФ, в тому числі шляхом подальшого посилення жорсткої, послідовної та довготривалої санкційної політики, а також шляхом всебічної практичної підтримки України, яка здійснює самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН.

Відзначається, що всі винні у скоєнні міжнародних злочинів під час цього вторгнення повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Засуджуємо безрозсудні та надзвичайно небезпечні атаки російських військ на атомні електростанції та атомні об'єкти в Україні. Такі атаки є безпрецедентними у світовій історії та ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Закликаємо міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ і ООН, відповісти на вимоги України та забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні, а також забезпечити захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення", - наголошується в заяві.

Підписанти документа також засуджують залучення Білорусі до цієї агресії проти України та закликають Мінськ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

Вони уточнили, що майбутня демократична Білорусь має своє місце серед дружніх європейських народів, тому "Люблінський трикутник" залишається відкритим для її представників.

Керівники урядів України, Польщі та Литви закликали російський і білоруський народ рішуче висловитися і вимагати від їхніх урядів припинити цю грубу військову агресію проти сусідньої України.

Сторони також підтвердили невизнання незаконної анексії РФ Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також невизнання самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік", і підкреслили прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Наголошуємо, що Україна належить до європейської сім'ї і їй слід запропонувати статус країни-кандидата зараз, після її заявки на вступ до Європейського Союзу, поданої президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в тексті.

Країни-підписанти також підкреслюють потребу якнайшвидшої незалежності ЄС від енергоресурсів, що імпортуються з Російської Федерації.

Разом з тим, Польща і Литва висловили "спільну, непохитну підтримку демократично обраним органам влади України та народу України, який взявся за зброю, щоб захистити суверенітет своєї країни та цінності всього вільного світу: свободу, демократію, повагу до основоположних прав людини, а також людської гідності".

Вони заявили про готовність продовжити надавати підтримку Україні, в тому числі економічно, шляхом надання військової та гуманітарної допомоги.

"Польща і Литва визнають європейський вибір України та бачать її як державу-член ЄС в найближчому майбутньому. Варшава і Вільнюс відзначають, що Україна повинна негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою", - йдеться в документі.

Україна, Польща та Литва закликали своїх партнерів вжити надзвичайних заходів для реагування на зростаючу гуманітарну кризу на європейському рівні.

Війна проти України: