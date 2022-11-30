Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні більше САУ Gepard.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників по НАТО передати Україні більше танків.

Як пише Bloomberg, це дозволить прискорити просування ЗСУ до настання зимових холодів.

Під час зустрічі глав МЗС членів НАТО в Бухаресті Ландсбергіс сказав колегам: "Зберігайте спокій і дайте Україні танки".

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Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні більше САУ Gepard.

У листопаді США оголосили новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, куди, серед іншого, увійшли танки Т-72 і системи ППО.

До цього, в липні, Польща передала Україні танки РТ-91.

Війна в Україні: що буде взимку

Думки експертів і західних військових з приводу того, чи сповільниться просування ЗСУ взимку, розділилося. Деякі схиляються до того, що українським бійцям буде важко вести наступ, у зв'язку з чим на Заході стало більше прихильників "мирних переговорів" з Росією.

Однак, як зазначає The New York Times, після звільнення Херсона падіння духу серед військових ЗСУ не помічено. Навпаки, українці готові продовжувати деокупацію.

Готовність допомагати українській армії не зменшувати темпи у наступах взимку висловили учасники сьомого "Рамштайну", в тому числі глава Пентагону. Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащеною, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення спорядженням.

Надходження якісної броні для ЗСУ підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков: "Під час активної фази війни ми стали де-факто незалежними в одному з важливих елементів забезпечення наших воїнів. Ми намагаємося застосовувати подібну стратегію скрізь, де це обґрунтовано. Щоб Україна максимально спиралася на свій потенціал і розвивала його. В першу чергу - в процесі забезпечення озброєнням і військовою технікою".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато більш сприятливі для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

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