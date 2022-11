Його назвуть Peace Дец.

Громадяни Литви зібрали гроші вже на третій морський безпілотник для Збройних сил України.

Про це повідомив литовський журналіст та організатор збору Андрюс Тапінас у микроблозі Twitter. Їм вдалося зібрати 750 тисяч доларів.

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України 3 морські безпілотники. І ми назвали їх з гордістю за мир - Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", - додав Тапінас.

Відео дня

Як литовці допомогають Україні

Нагадаємо, що у травні Тапінас розпочав збір на "Байрактари" для української армії. Тоді громадяни країни за 3,5 дні зібрали 5 мільйонів євро.

Загалом вдалося зібрати 6 мільйонів євро, його назвали "яструб".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував збір грошейк на морські дрони для протидії російській агресії в українській акваторії.

Після цього литовці знову почали збирати гроші, щоб допомогти українській армії отримати їх. Безпілотники назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а другий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Як відомо, раніше Литва пообіцяла передати Україні боєприпаси для 155 мм артилерії та виконати контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: