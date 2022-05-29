Ініціатор акції журналіст Андрюс Тапінас планував зібрати необхідну суму за три тижні.

Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників "Байрактар" для українських воїнів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці новинного каналу Laisves TV.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити та подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Дякуємо всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни та рука допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Про збір коштів було оголошено 25 травня. Ініціював акцію литовський журналіст Андрюс Тапінас.

Журналіст зазначив, що отримав згоду від міністерств оборони Литви та Туреччини, перш ніж розпочинати збір коштів. Тапінас поставив за мету зібрати 5 млн євро за три тижні.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей. Вже під час цього ефіру Тапінас оголосив, що необхідна сума грошей зібрана. У Twitter він також повідомив, що в акції взяла участь екс-президент Литви Даля Грибаускайте.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на "Байрактар", для придбання якого у Литві збирали гроші, "скинулися" і міністри, і прості студенти.

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