Ним став республіканець Майк Волц, який спочатку підтримував Україну, а потім заявив про необхідність переглянути позицію щодо допомоги Києву.

Обраний президент США Дональд Трамп обрав республіканця Майка Волца радником з національної безпеки, пише Reuters з посиланням на джерела, близькі до ситуації.

Волц, відставний полковник Національної гвардії та колишній "зелений берет", відомий як активний критик Китаю, що послідовно підтримує Трампа. Він неодноразово заявляв про важливість готовності США до можливого конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ця посада не потребує затвердження Сенатом, тому Волц безпосередньо відповідатиме за інформування Трампа з питань національної безпеки та координуватиме дії між урядовими агентствами. Відомий як критик виведення військ з Афганістану в 2021 році, Волц позитивно оцінює підхід Трампа до зовнішньої політики, вважаючи його "руйнівником", який може змінити усталені звички в Пентагоні.

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Політична кар'єра Волца включає досвід роботи з міністрами оборони Дональдом Рамсфельдом і Робертом Гейтсом, а з 2018 року він є членом Конгресу. Він очолює підкомітет Палати представників із питань військової логістики та входить до складу комітету з розвідки, а також є членом республіканської групи, що займається питаннями, пов’язаними з Китаєм. Волц переконаний, що США мають зміцнювати свою бойову готовність у Тихоокеанському регіоні.

У своїй книзі "Жорстокі істини: думай і керуй як зелений берет" Волц описав п’ятиступеневу стратегію, яка, на його думку, допоможе уникнути війни з Китаєм. Зокрема, він наголошує на швидкому озброєнні Тайваню, підтримці союзників у регіоні та модернізації авіації та флоту США. Стосовно України Волц переглянув свої погляди після вторгнення Росії у 2022 році: він закликав надавати Києву більше зброї. Проте нещодавно він зазначив, що варто переоцінити цілі США в Україні.

Волц також підтримує політику Трампа, яка спонукала союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, хоча, на відміну від Трампа, не пропонує виходу США з Альянсу. Він підтвердив свою лояльність Трампу, з'явившись на його судове засідання у травні цього року, чим виділився серед законодавців.

Щодо військової політики, Волц часто критикує Пентагон за недостатню підзвітність і неефективність, виступаючи за реформування системи. Як конгресмен, він запропонував законопроєкт, що закликає до перевірки програм розмаїття, справедливості та залучення (DEI) в армії, вважаючи, що потрібно повернути культуру, засновану на заслугах. Він також виступив проти викладання критичної расової теорії у військових академіях, відзначаючи, що вона може впливати на бойовий дух і підривати єдність у лавах армії.

Перемога Трампа і війна в Україні - останні новини

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про допомогу Україні після інавгурації Трампа. За його словами, новий голова Білого дому не піде на поступки Москви.

Як сказав Подоляк, Трамп захоче показати силу США решті світу, включно з Росією та її союзниками.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом уже готується. За його словами, можливі майбутні контакти на рівні лідерів уже обговорювалися.

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