Трамп обрав кандидата на посаду держсекретаря США, - Reuters

Хоча республіканець здатний часто змінювати свої рішення, у випадку з цією посадою його рішення остаточне, кажуть джерела.

Дональд Трамп планує висунути сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря, пише Reuters з посиланням на джерела.

Якщо призначення буде затверджено, Рубіо стане першим латиноамериканцем на цій посаді й головним дипломатом країни в новій адміністрації Трампа, яка розпочне роботу у січні. Рубіо, який відомий своїми жорсткими позиціями щодо Китаю, Ірану та Куби, був найбільш агресивним кандидатом у списку Трампа на посаду держсекретаря.

Протягом останніх років Рубіо адаптував свої погляди до більш стриманої зовнішньої політики Трампа, який критикує колишніх президентів США за втягування Америки в тривалі та витратні війни. Хоча Трамп схильний до частих змін рішень, джерела підтверджують, що цього разу вибір майже остаточний.

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Новій адміністрації доведеться діяти в умовах загострення глобальної нестабільності, зокрема через конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також зближення Китаю з Росією та Іраном. Війна в Україні стане важливим напрямком у порядку денному Рубіо. Він нещодавно заявив, що Україна повинна шукати дипломатичне врегулювання з Росією, а не зосереджуватися на поверненні всіх територій. Також Рубіо був одним із 15 республіканців, які проголосували проти пакета військової допомоги Україні на 95 мільярдів доларів.

Ймовірне призначення Рубіо відображає зміну зовнішньополітичної лінії республіканців під керівництвом Трампа. Колись відома своєю активною підтримкою військових інтервенцій, Республіканська партія зараз все частіше пропагує стриманість у зовнішній політиці, особливо в Європі, де багато республіканців висловлюють невдоволення недостатніми внесками союзників по НАТО.

Обрання Рубіо на цю ключову посаду також може посилити підтримку Трампа серед латиноамериканських виборців, які на минулих виборах дедалі частіше віддавали голоси за республіканців. На думку Маурісіо Клавер-Кароне, колишнього помічника Ради національної безпеки з питань Латинської Америки, це призначення може стати історичним моментом для регіону.

Рубіо має великий досвід роботи на міжнародній арені. Як один із найжорсткіших критиків Китаю в Сенаті, він закликав розпочати розслідування щодо придбання китайською компанією ByteDance платформи TikTok, що призвело до розгляду питання національної безпеки. Він також критикував адміністрацію Байдена, закликаючи заборонити продажі обладнання Huawei.

Завдяки своєму кубинському корінню Рубіо активно виступає проти нормалізації відносин з Кубою та займає жорстку позицію щодо режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, що повністю узгоджується з поглядами Трампа.

Інші кадрові рішення Трампа

Як повідомляв УНІАН, Обраний президент США Дональд Трамп обрав республіканця Майка Волца радником з національної безпеки.

Стосовно України Волц переглянув свої погляди після вторгнення Росії у 2022 році: він закликав надавати Києву більше зброї. Проте нещодавно він зазначив, що варто переоцінити цілі США в Україні.

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