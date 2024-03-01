У польському місті Щецин водій автомобіля Ford Focus на швидкості в'їхав у людей на автобусній зупинці, а потім, спробувавши втекти, врізався в чотири автомобілі.
Як пише RMF FM, інцидент стався на площі Родла. За останніми даними, постраждали 19 осіб, зокрема шестеро дітей. Двоє людей перебувають у важкому стані. Зазначається, що кількість постраждалих може збільшитися.
За неофіційними даними, за кермом перебував 33-річний чоловік, його затримали свідки аварії. Про його особу, здоров'я і психічний стан поки що нічого не відомо.
Масштабні ДТП: останні новини
Нагадаємо, що наприкінці лютого у Львівській області зіткнулися "ВАЗ 2109" і мікроавтобус. Повідомлялося, що 21-річний водій не впорався з керуванням і виїхав на "зустрічку".
Унаслідок аварії загинули три людини, ще троє постраждали. У мережі повідомляли, що вантажівка, яка потрапила в аварію, займалася евакуацією тіл загиблих військовослужбовців.
Восени на блокпосту при в'їзді до Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що водій "Хонди" не впорався з керуванням і наїхав на військовослужбовця, чоловік загинув.