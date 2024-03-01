Чоловік намагався втекти з місця ДТП, але влаштував нову.

У польському місті Щецин водій автомобіля Ford Focus на швидкості в'їхав у людей на автобусній зупинці, а потім, спробувавши втекти, врізався в чотири автомобілі.

Як пише RMF FM, інцидент стався на площі Родла. За останніми даними, постраждали 19 осіб, зокрема шестеро дітей. Двоє людей перебувають у важкому стані. Зазначається, що кількість постраждалих може збільшитися.

За неофіційними даними, за кермом перебував 33-річний чоловік, його затримали свідки аварії. Про його особу, здоров'я і психічний стан поки що нічого не відомо.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого у Львівській області зіткнулися "ВАЗ 2109" і мікроавтобус. Повідомлялося, що 21-річний водій не впорався з керуванням і виїхав на "зустрічку".

Унаслідок аварії загинули три людини, ще троє постраждали. У мережі повідомляли, що вантажівка, яка потрапила в аварію, займалася евакуацією тіл загиблих військовослужбовців.

Восени на блокпосту при в'їзді до Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що водій "Хонди" не впорався з керуванням і наїхав на військовослужбовця, чоловік загинув.

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