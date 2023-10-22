Водія автомобіля "Хонда", який здійснив наїзд, затримано.

В ніч на 22 жовтня на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, в якій загинув військовослужбовець. Його насмерть збив водій "Хонди".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції. Зазначається, що це сталося сьогодні близько 00:30 ночі.

"Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця", - повідомляє поліція.

Зазначається, що військовослужбовець 1976 року народження ніс службу на блокпосту, від отриманих травм помер на місці події.

В повідомленні сказано, що керманича автомобіля "Хонда" слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. "Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані", - повідомляє поліція.

На місці працювала слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Весною суддя Київської області Тандир насмерть збив військового

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2023 року суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Також стало відомо, що Тандир намагався підмінити матеріал для експертизи й замість сечі здав слину та воду.

Адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що стан сп’яніння судді Тандира під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідство отримало 18 експертних висновків по справі.

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