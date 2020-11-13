У Києві таксі Uber вилетіло на зупинку транспорту, де стояли люди, після чого врізалося в кіоск.
Як повідомляє Телеграм-канал "Киев сейчас", аварія сталася на Окружній дорозі навпроти заводу Електронмаш.
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"Водій Hyundai на швидкості вилетів на тротуар і влетів у кіоск. Збив трьох. Попередньо, загинула дівчина. Чоловік і жінка отримали серйозні травми. Ще одного чоловіка затиснуло і зараз йому намагаються допомогти поліцейські, поки чекають рятувальників і швидку", - йдеться в повідомленні.
Як пише dtp.kiev.ua, постраждалі стояли біля сигаретного кіоску в той момент, коли в нього врізався автомобіль. На місце аварії приїхала патрульна поліція.
ДТП на Окружній: відео 18+
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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