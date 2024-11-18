За словами президента Польщі, Росія побачила, що Україна користується потужною підтримкою.

Рішення США дозволити Україні використовувати вироблену в США зброю для ударів вглиб Росії може стати вирішальним моментом у війні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Reuters.

За словами політика, це рішення було дуже необхідним, адже Росія побачила, що Україна користується потужною підтримкою і що позиція Заходу непохитна і рішуча.

"Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", - сказав Дуда.

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Водночас він піддав критиці Німеччину за її заяву про те, що вона не погоджуватиме свою політику з політикою США, і засудив телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца з правителем РФ Володимиром Путіним:

"Німеччина, можливо, шукає можливості, як зазначає німецька преса, досягти якоїсь угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і знову мати можливість купувати енергоресурси у Росії".

Дозвіл Україні бити вглиб Росії

Напередодні New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. За даними видання, яке послалося на неназваних американських чиновників, президент США Джо Байден дав дозвіл бити по території РФ - зокрема, по північнокорейських військах.

Згодом Le Figaro інформувало, що Франція та Велика Британія дозволили далекобійні удари по Росії. За даними видання, це рішення змінить військові операції України.

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