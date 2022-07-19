Мова йде про Албанію і Північну Македонію.

Рада Європейського Союзу погодилась розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до Євросоюзу.

Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, яка головує у другому півріччі у Раді ЄС, повідомив у Twitter.

"Рада Євросоюзу, яку очолює Чехія, щойно погодилась відкрити переговори про вступ з Албанією і Північною Македонією", - наголосив Фіала.

За його словами, зроблено ще один важливий крок на шляху зближення Західних Балкан до Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Як відомо, Албанія подала заявку на членство в Євросоюз 28 квітня 2009 року. З червня 2014 року вона є кандидатом на вступ.

Північна Македонія подала заявку на членство у Євросоюзі 2004 року, наступного року вона стала кандидатом на вступ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Вже 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Також цей статус вирішили надати Молдові.

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