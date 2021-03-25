Лідер Америки провів свою першу на посаді велику прес-конференцію.

Президент США Джо Байден заявив про бажання вдруге балотуватися.

Відповідну заяву він зробив 25 березня під час своєї першої великої прес-конференції від моменту вступу на посаду. Трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому.

Читайте такожУ рекордно пізній термін: Байден проведе першу повноцінну прес-конференціюТак, на запитання журналіста, чи збирається він балотуватися на посаду президента США ще раз у 2024 році, Байден відповів:

«Відповідь: так. Я сподіваюся висунути свою кандидатуру на переобрання».

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Автор: Катерина Шварц