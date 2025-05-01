Наразі Девіс є послом Сполучених Штатів на Кіпрі.

Тимчасово виконуючою обов'язки тимчасового повіреного у справах США в Україні стане посол Джулі С. Девіс. Вона приступить до роботи вже з понеділка, 5 травня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Києві. Зазначається, що на цій посаді Девіс очолить взаємодію дипломатичної установи з українським урядом та народом від імені президента США Трампа та держсекретаря Рубіо.

Девіс працюватиме на цій посаді доти, доки президент США не призначить посла в Україні.

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи це призначення, сказала, що Девіс – видатний кар'єрний співробітник Вищої дипломатичної служби, що має ранг міністра-радника.

"Володіючи багатим досвідом у галузі міжнародної дипломатії, вона обіймала ключові пости протягом останніх 30 років. Наразі посол Девіс є послом Сполучених Штатів на Кіпрі і обіймає цю посаду з лютого 2023 року. Наразі міністерству потрібні найкращі кадри, і посол Девіс – вибір президента і секретаря", – додала вона.

Хто така Джулі Девіс

Джулі С. Девіс – чинна посол США на Кіпрі. У 2020 році вона була затверджена на посаді посла США в Республіці Білорусь – першого з 2008 року.

Протягом карʼєри в політиці Девіс також працювала заступником помічника Державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу та заступником Постійного представника Місії США при НАТО.

Серед інших карʼєрних досягнень Девіс – робота в міжнародному штабі НАТО на посаді заступника директора приватного офісу та в посольствах США в Грузії, Україні та Росії, а також робота в Раді національної безпеки, бюро у справах Європи та Євразії і Близького Сходу та в апараті Виконавчого секретаріату Держсекретаря США.

Джулі Девіс має ступінь бакалавра, який отримала в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл. Водночас ступінь магістра вона отримувала в Школі міжнародних і громадських відносин Прінстонського університету. Дипломатка володіє російською та французькою мовами.

Зазначимо, що раніше посольство США у Києві очолювала Бріджит Брінк. Вона пропрацювала на цій посаді три роки.

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