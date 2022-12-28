За його словами, на саміті не ухвалено жодного важливого рішення.

Президент Володимир Путін зібрав саміт країн-членів СНД, бо розуміє, що пострадянський простір починає від нього відвертатися.

Таку думку висловив директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи неформальний саміт глав СНД у Санкт-Петербурзі.

"Він розуміє, що пострадянський простір починає від нього (Путіна - УНІАН) відвертатися... Путін розуміє, що м'яке "підчерев'я" Росії і кавказькі республіки, і закавказькі республіки, за винятком Білорусі, фактично усі починають від нього тікати, й всі починають грати самостійну гру, орієнтуючись в першу чергу на Китай", - розповів експерт.

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Денисенко підкреслив, що сам саміт був "ні про що", за підсумками не ухвалено жодного рішення, а сам Путін намагався переговорити з усіма учасниками, щоб хоч "якось закріпити за собою залишки впливу Росії на пострадянському просторі".

"Єдина новина, яка звідти є, - це абсолютно божевільна історія з подарунком кілець. Тим більше, що половина з учасників цього саміту - це мусульмани, а згідно з мусульманською традицією носити чоловікам будь-які кільця, крім обручок, взагалі заборонено", - додав експерт.

Самії глав СНД

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня відбувся неформальний саміт глав СНД у Санкт-Петербурзі. За підсумками зустрічі президент Росії Путін подарував учасникам персні з символікою СНД та написом "З новим роком 2023".

Служба безпеки України у Facebook потролила Путіна за подарунки лідерам глав держав СНД, оскільки дев'ять кілець влади є центральними артефактами серії книг Джона Толкіна "Володар перснів". У книгах персні використовував Темний Володар Саурон - за допомогою них він заманював людей на свій бік.

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