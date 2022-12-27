Подарунок від Путіна на Новий рік 2023 відразу ж надів Лукашенко, дізналися журналісти.

У РФ президент Володимир Путін перед Новим роком 2023 під час неформального саміту країн Співдружності незалежних держав подарував учасникам вісім перснів з символікою СНД і вітальним написом і словом "Росія", а один залишив собі.

Персні зроблені з металу, який схожий на жовте і біле золото, пише kommersant.ru.

За його даними, в подарунок персні отримали прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, глава Азербайджану Ільхам Алієв, лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Киргизстану Садир Жапаров.

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Варто зазначити, що чоловікам, які сповідують іслам, не можна носити золоті персні. Таким чином, лідер росіян поставив у незручне становище глав мусульманських держав.

Лукашенко ж відразу ж надів перстень.

Служба безпеки України у Facebook потролила Путіна за подарунки лідерам глав держав СНД, оскільки дев'ять кілець влади є центральними артефактами серії книг Джона Толкіна "Володар перснів". У книгах персні використовував Темний Володар Саурон - за допомогою них він заманював людей на свій бік. Ті, хто надівав персні, перетворювалися на примари. Саурон роздав магічні персні дев'яти королям.

"Прочитали, що "за поребриком" один військовий злочинець зробив дев'ять кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і у нас для нього тільки погані новини", - зазначили в СБУ.

Цікаві "містичні" новини РФ

Нагадаємо, російських окупантів в Україні вже давно називають орками - це ще одні персонажі з книг Джона Толкіна "Володар кілець". Орки - це злісний, варварський народ, який підпорядковується Саурону.

Варто зазначити, що на початку листопада журналіст Віталій Сизов говорив, що Володимир Путін і його оточення "підсіли" на російських окультистів і філософів-традиціоналістів.

До цього російський історик, політичний аналітик, публіцист Валерій Соловей стверджував, що президент РФ зважився на повномасштабне вторгнення в Україну після обряду з шаманами.

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