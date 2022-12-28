У РФ планується введення заборони на ввезення в країну комп'ютерів і ноутбуків Dell, HP, HPE, Acer, MSI та інших зарубіжних виробників.

Після десяти місяців повномасштабного вторгнення в Україну уряд країни-агресора обговорює можливість введення заборони на ввезення в Росію зарубіжних комп'ютерів та ноутбуків.

Як повідомляє російський "Комерсант", в РФ планується введення заборони на ввезення в країну комп'ютерів та ноутбуків Dell, HP, HPE, Acer, MSI та інших зарубіжних виробників.

З такою ініціативою виступила російська компанія ICL, яка пропонує Кабміну стимулювати попит на російські комп'ютери за допомогою програми 20-відсоткового кешбеку для громадян. Також йдеться про видачу пільгових кредитів на закупівлю вітчизняної техніки дистриб'юторами для її подальшої реалізації.

Відео дня

Війна в Україні та ситуація з ноутбуками в РФ:

Дев'ятий пакет санкцій ЄС включає заборону на експорт до Росії ноутбуків і камер.

Раніше в РФ впали поставки ноутбуків з попередньо встановленою операційною системою Windows. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України частка подібних ПК скоротилася до менш ніж однієї третини.

До війни в Україні всі ноутбуки, що завозилися, мали попередньо встановлену Windows.

У вересні Microsoft обмежила можливість оновитися до нової версії Windows 11 жителям Росії.

Крах російської економіки:

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки. Того ж дня, 21 грудня, стало відомо про те, що в Росії ввели "відкат" з іноземців, продають бізнес в РФ.

26 грудня 2022 року стало відомо про те, що в РФ вирішили поповнити бюджет за рахунок тих, хто виїхав з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: