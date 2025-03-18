Туреччина прагне співпрацювати зі США і це може включати приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує наступного місяця полетіти до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомив Bloomberg, турецька сторона вже працює над організацією зустрічі і розраховує, що вона відбудеться ближче до кінця квітня. За словами джерел агентства, Ердоган вважає зміцнення партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на тлі того, як Туреччина прагне стати провідним посередником у вирішенні питань від України до Сирії.

Джерела зазначили, що роль Туреччини, як основного члена НАТО, особливо важлива, оскільки США переглядають свої зобов'язання перед Європою.

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Видання зазначило, що Туреччина прагне співпрацювати зі США, і це може включати приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні, за словами джерел, знайомих із цим питанням.

Ердоган про зусилля Трампа щодо України

16 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вітає зусилля Трампа щодо досягнення "справедливого і довгострокового" миру в Україні.

"Туреччина від самого початку конфлікту прагнула справедливого і довгострокового миру і продовжуватиме свої зусилля", - йшлося тоді в заяві адміністрації Ердогана.

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