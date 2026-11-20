Президент США "не може нічого вдіяти" з тим, що поляки обурені його дружбою з російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп вважає, що російські ракети атакували Польщу минулої ночі "помилково". Як пише Clash Report, відповідну заяву він зробив в коментарі телеканалу Fox News.

"Путін відправив у Польщу безпілотники й кілька малесеньких ракет помилково", - цитує Трампа видання Clash Report.

Крім того, спілкуючись з журналісткою Fox News, Трамп заявив, що "не може нічого вдіяти" з тим, що прем'єр Польщі Дональд Туск раніше публічно висловив обурення дружнім спілкуванням президента США із російським диктатором на саміті в Китаї.

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Атака на Польщу і дружба Трампа з Путіним

Як писав УНІАН, під час зустрічі з Путіним в Китаї Трамп назвав російського диктатора своїм другом. Також Трамп заявив, що у нього з Путіним уже багато років "чудові стосунки" і "з цього може вийти багато чудових речей".

Такі заяви американського президента неабияк обурили польського прем'єра Дональда Туска. У соцмережі X він попросив бога "вберегти" Польщу подібних "друзів".

А вже цієї ночі під час масованого російського удару по Україні кілька російських ракет залетіли на територію Польщі і впали неподалік від полігону, де проходили навчання війська "Коаліції охочих". На це Туск заявив, що Польща більше не може вважати подібні інциденти випадковістю і розглядає їх як навмисну провокацію.

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