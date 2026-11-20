Журналістку авторитетного видання Bloomberg Аннмарі Гордерн не допустили до висвітлення тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та Китаю після того, як вона поставила запитання про зв'язки засновника компанії Nvidia Дженсена Хуанга з китайськими спецслужбами. Про це пише The Washington Post із посиланням на журналістів, які супроводжували американську делегацію.
Гордерн, яка обіймає посаду головної політичної кореспондентки Bloomberg Television та є співведучою програми Bloomberg Surveillance, поставила запитання під час попередньої двосторонньої зустрічі Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна.
"Президенте Трампе, чи був Дженсен Хуанг нелояльним до Сполучених Штатів?", – запитала журналістка.
Як зазначає видання, після цього китайська сторона вирішила не допускати її до наступного заходу за участю Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.
За інформацією журналістів з пулу президента США, американська делегація намагалася домогтися скасування цього рішення, однак китайська сторона наполягла на виключенні журналістки зі списку учасників.
Інші журналісти також зіткнулися з обмеженнями під час зустрічі. За їхніми словами, коли один із кореспондентів спробував поставити запитання, китайські чиновники змусили його замовкнути. Представники КНР попередили, що вигукувати запитання вважається вкрай неввічливим і за таку поведінку журналістів можуть вивести із зали.
Шпигунський скандал із засновником Nvidia
Як писав УНІАН, у листопаді вибухнув великий скандал навколо Дженсена Хуанга, співзасновника та багаторічного генерального директора американської компанії Nvidia, яка стоїть в центрі ШІ-революції. На початку місяця він публічно зізнався у позашлюбних стосунках з китаянкою, яку американська розвідка підозрює у зв’язках із китайськими спецслужбами. Зокрема лунали занепокоєння, що у такий спосіб Китай намагався отримати доступ до найновіших чіпів Nvidia, експорт яких до КНР заборонений Вашингтоном.
Після оприлюднення інформації Nvidia розпочала внутрішнє розслідування, а американські правоохоронні органи активізували перевірки. 12 листопада Дженсен Хуанг пішов у відставку з посади CEO.