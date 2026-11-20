Заступництво команди Трампа не змінило рішення китайців.

Журналістку авторитетного видання Bloomberg Аннмарі Гордерн не допустили до висвітлення тристоронньої зустрічі президентів США, Росії та Китаю після того, як вона поставила запитання про зв'язки засновника компанії Nvidia Дженсена Хуанга з китайськими спецслужбами. Про це пише The Washington Post із посиланням на журналістів, які супроводжували американську делегацію.

Гордерн, яка обіймає посаду головної політичної кореспондентки Bloomberg Television та є співведучою програми Bloomberg Surveillance, поставила запитання під час попередньої двосторонньої зустрічі Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Президенте Трампе, чи був Дженсен Хуанг нелояльним до Сполучених Штатів?", – запитала журналістка.

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Як зазначає видання, після цього китайська сторона вирішила не допускати її до наступного заходу за участю Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

За інформацією журналістів з пулу президента США, американська делегація намагалася домогтися скасування цього рішення, однак китайська сторона наполягла на виключенні журналістки зі списку учасників.

Інші журналісти також зіткнулися з обмеженнями під час зустрічі. За їхніми словами, коли один із кореспондентів спробував поставити запитання, китайські чиновники змусили його замовкнути. Представники КНР попередили, що вигукувати запитання вважається вкрай неввічливим і за таку поведінку журналістів можуть вивести із зали.

Шпигунський скандал із засновником Nvidia

Як писав УНІАН, у листопаді вибухнув великий скандал навколо Дженсена Хуанга, співзасновника та багаторічного генерального директора американської компанії Nvidia, яка стоїть в центрі ШІ-революції. На початку місяця він публічно зізнався у позашлюбних стосунках з китаянкою, яку американська розвідка підозрює у зв’язках із китайськими спецслужбами. Зокрема лунали занепокоєння, що у такий спосіб Китай намагався отримати доступ до найновіших чіпів Nvidia, експорт яких до КНР заборонений Вашингтоном.

Після оприлюднення інформації Nvidia розпочала внутрішнє розслідування, а американські правоохоронні органи активізували перевірки. 12 листопада Дженсен Хуанг пішов у відставку з посади CEO.

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