Підтримувані Іраном хусити цілеспрямовано атакують цивільні об'єкти в Саудівській Аравії.

Єменські хусити завдали удару по 80-поверховій вежі PIF Tower у фінансовому районі Ер-Ріяда, яка є найвищим хмарочосом у столиці Саудівської Аравії та штаб-квартирою суверенного інвестиційного фонду країни. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали кілька поверхів будівлі та сусідні споруди. Про це повідомляє Sky News.

За інформацією саудівської служби цивільної оборони, внаслідок удару вибило вікна на семи-восьми поверхах хмарочоса, а окремі ділянки металевого фасаду деформувалися. Повідомлень про постраждалих не надходило, зазначає державне інформаційне агентство SPA.

Саме угруповання заявило, що двічі атакувало фінансовий район Ер-Ріяда протягом четверга – на світанку та ввечері. Крім того, хусити повідомили про удари по міжнародному аеропорту імені короля Халіда, авіабазі Хаміс-Мушайт на півдні країни та нафтохімічному підприємству SADAF у Джубайлі. Водночас офіційного підтвердження цих атак з боку Саудівської Аравії не було.

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Це вже другий випадок менш ніж за два тижні, коли атака хуситів пошкоджує знакову будівлю у фінансовому районі столиці. 8 листопада під удар потрапила споруда державної нафтової компанії Aramco. Після останнього інциденту район закрили для відвідувачів.

Війна в Ємені

Як писав УНІАН, у другій половині 2026 року конфлікт у Ємені суттєво загострився після тривалого періоду відносного затишшя. Бойові дії між хуситами, які контролюють значну частину півночі країни включно зі столицею Саною, і силами міжнародно визнаного єменського уряду за підтримки саудівської коаліції відновилися з новою інтенсивністю.

Хусити розширили контроль над частинами узбережжя Червоного моря та підступами до стратегічної протоки Баб-ель-Мандеб, тоді як саудівська сторона завдавала авіаударів по об’єктах у контрольованих хуситами районах, зокрема в Сані та провінціях Ходейда, Амран і Саада.

Особливо частими стали масовані ракетні та безпілотні атаки хуситів по території Саудівської Аравії, які значно активізувалися з жовтня 2026 року. Удари завдавалися по аеропортах (зокрема міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, де в жовтні загинуло понад десяток людей і було поранено сотні), нафтовій інфраструктурі компанії Aramco, трубопроводах East-West, військових базах на півдні країни та цивільних об’єктах у столиці.

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