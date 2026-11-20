Трамп навіть відмовився від традиційного для нього виступу в ЗМІ після саміту, зазначає автор.

Саміт АТЕС, на якому були присутні лідери США, РФ та Китаю, підняв Пекін і підтвердив зміну в геополітиці, яка назрівала десятиліттями. Про це пише Роберт Сервіс – почесний професор російської історії в Оксфордському університеті в колонці для The Telegraph.

Автор відзначає, що Трамп їхав на цей самі з метою обговорити роззброєння країн в галузі ядерної зброї. Однак Пекін не готовий обговорювати це питання, допоки не досягне паритету з США в кількості ядерних боєголовок. Й на тлі цього, пише не автор, не дивно, що у заключному спільному комюніке Шеньчженя згадувалися лише загальні фрази про стратегічну стабільність та нерозповсюдження ядерної зброї.

Серед інших тем зустрічі, була пропозиція щодо реформування ООН. Трамп, Путін та Сі, ймовірно, хочуть знизити вплив Європи, а також позбавити авторитету Британії і Франції в Раді безпеки, чи можливо навіть взагалі позбавити їх постійних місць.

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"Троє учасники саміту також домовилися спробувати стабілізувати постачання енергоносіїв у всьому світі. Це було вираженням певного лицемірства з боку Росії та США, чиї війни спричинили нинішнє зростання цін на паливо на світових ринках. Менш непрозоро, на зустрічі було домовлено зупинити перевищення Міжнародним кримінальним судом своїх повноважень. Ніхто не хоче цього більше, ніж Путін, проти якого у 2023 році колегія суддів видала ордер на арешт за воєнні злочини", – наголошує автор.

Він додає, що для РФ загалом цей саміт пройшов добре. Він нагадує слова помічника Путіна Юрія Ушакова, який зазначив, що протягом 45 хвилин сторони обговорювали Україну. Це не увійшло в загальне комюніке, однак згодом стало відомо, що Трамп вдався до чергової критики в бік Європи та України під час телефонної розмови.

Згодом позитивний результат від саміту підтвердив і сам Путін на пресконференції. Він вчергове заявив про готовність РФ до компромісу, але наголосив на тому, що Україна все одно має віддати Москві Донбас.

Натомість Трамп відразу після саміу вирушив літаком додому. Таким чином американський президент порушив свою класично поведінку, відмовившись від коментарів чи пресконференції.

"Заснувши під час одного з засідань, Трамп, можливо, був надто втомлений, щоб знову вдаватися до будь-яких витівок. Але, швидше за все, у старого артиста закінчилися репліки, щоб розважити чи відволікти глядачів, і він відчув, що нічого не досяг під час поїздки. Не могло не статися й те, що він дав Сі та Путіну набагато більше, ніж зміг отримати натомість. Два інші номери, що були на афіші, показали, що таке справжній професіоналізм на світовій вершині", – додає автор.

Роберт Сервіс відзначає, що Путіна, як і Сі, їхні ЗМІ будуть описувати як героїв. Тоді як Трампу доведеться пояснювати своєму народові таку тактику. Після поразки на проміжних виборах, Трамп намагався зробити гучний вибух на міжнародній арені. Однак йому цього не вдалося. Тоді як китайці, які винайшли феєрверки століття тому, влаштували "піротехнічне шоу, щоб вразити світ", підсумовує автор.

Результати саміту АТЕС

Раніше низка інших західних ЗМІ також розкритикували результати цього саміту для США. Зокрема Financial Times писало, що ця зустріч стала фактично тріумфом Сі, якому вдалося продемонструвати Китай, як стабільну державу, на тлі РФ та США, які застрягли у своїх війнах.

Видання The Washington Post також відзначало, що ключовою особою на цьому саміті став саме Сі. Видання порівнює цей саміт з тим, який проводився у 2014 році – останньому до цього часу саміті в Китаї. Тоді президент Барак Обама зміг притиснути Сі та змусити його піти на необхідні домовленості. Однак вже за 12 років позиції лідерів країн та тон відносин значно змінився.

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