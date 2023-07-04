Швеція також незабаром приєднається до НАТО і планує придбати нове покоління підводних човнів у Балтійському морі, які допоможуть захистити інфраструктуру морського дна.

Фінляндія інвестує кошти в електрифікацію залізниці, яка дозволить НАТО отримати доступ до кордону з Росією і допоможе стримати можливу військову кампанію Москви.

Крім цього, Фінляндія збільшує свій військовий потенціал: винищувачі, підводні човни і артилерійські полігони, пише Reuters.

Швеція також незабаром приєднається до НАТО і планує придбати нове покоління підводних човнів у Балтійському морі, які допоможуть захистити інфраструктуру морського дна. У разі військового конфлікту РФ з НАТО, головним завданням флоту буде контроль над Баренцевим морем і обслуговування кораблів, що доставляють підкріплення з Північної Америки до Європи.

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Однак, за оцінками Інституту Пауккунена, Західні Збройні сили в Арктиці відстають від Росії приблизно на 10 років у військовому відношенні.

Підготовка Фінляндії до можливої війни з РФ

Фінляндія може переглянути угоду про демілітаризацію Аландських островів у зв'язку зі зміною уряду, вступом до НАТО і триваючою війною в Україні.

Як пише Politico, острови розташовані на стратегічно важливих шляхах Балтійського моря, які протягом всієї історії привертали увагу прилеглих країн. Однак деякі фінські політики хочуть відмовитися від такого підходу, оскільки стурбовані тим, що російський уряд, через місяці після нападу на Україну, може звернути свою увагу і на беззахисні Аландські острови.

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