Стартова ціна лота була всього 100 доларів.

Цифрову картину "Everydays: The First 5000 Days" сучасного художника Майка Вінкельманна, відомого під псевдонімом Beeple, продали на аукціоні Christie's за рекордні 69,35 мільйона доларів.

Про це пише The New York Times.

Картина являє собою колаж з п'яти тисяч зображень, які Beeple щодня публікував з 2007 року. Стартова ціна лота була всього 100 доларів, а самі торги тривали два тижні. Протягом декількох останніх секунд надійшло багато заявок, що змусило організаторів продовжити торги, через що вартість картини перевищила $60 млн.

Формат NFT-токена дозволяє за допомогою блокчейна підтвердити справжність і право власності на цифрову картину, анімацію або відео.

Картина Beeple увійшла до трійки найдорожчих творів нині живих художників світу. Вона поступається за вартістю тільки роботам Джеффа Кунса (91,1 мільйона доларів) і Девіда Хокні (90,3 мільйона).

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Автор: Олег Давигора