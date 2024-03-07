Макрофінансова допомога важлива для стабільності національної валюти, а відтак і для розвитку депозитних і кредитних програм.

Розвиток банківської системи у 2024 році можливий лише за умов системної та достатньої макрофінансової допомоги, яка фактично покриє більшу частину видатків державного бюджету. Таку думку висловив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

За словами Мамедова, хоч макрофінансова підтримка лише опосередковано впливає на банківський сектор, проте вона вкрай важлива для стабільності національної валюти, а відтак і для розвитку депозитних і кредитних програм.

"Січень і лютий виявилися досить "нервовими" не лише з огляду на недоотримані кошти від міжнародних партнерів, які заздалегідь "вписані" в бюджет, а ще й тому, що відсутність системи зовнішнього фінансування посилює тиск на національну валюту, що своєю чергою позначається на валютному ринку, на депозитних та кредитних програмах", — підкреслив він.

Мамедов зазначив, що з огляду на вже оприлюднену інформацію, станом на початок березня очікуваний обсяг макрофіну в 2024 році може досягти $36 млрд. Зокрема це понад $5 млрд від Японії, гранти Світового банку на $760 млн, €18 млрд, передбачених 4-річною програмою підтримки від ЄС, а також новий транш від МВФ на $900 млн. Крім того, очікується, що в програмі фінансування від США на $61 млрд фінансова підтримка економіки України складе $9,6 млрд ($7,9 млрд — пряме фінансування бюджету України).

"Можна вважати, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги остаточно розв’яже питання покриття видатків держбюджету, а відтак ситуація в економіці та в банківському секторі зокрема збігатимуться із загальними прогнозами та очікуваннями", — наголосив очільник "Глобус Банку".

Водночас експерт пояснив, що могло б чекати країну у випадку суттєвого скорочення макрофіну в 2024 році. Це, зокрема, секвестр бюджету та вимушене зниження видаткової частини. Разом з тим податкове навантаження на бізнес могло б значно посилитися.

Також можливим було б збільшення облікової ставки як засобу для стримування знецінення національної валюти, зростання курсів валют щодо гривні через інфляцію, а також зменшення довіри громадян до гривні і переорієнтація вкладників на іноземну валюту.

Інший наслідок недостатнього обсягу допомоги - збільшення відсотків за банківськими кредитними та депозитними програмами (у найгіршому випадку - призупинення чи заморожування основних банківських продуктів). В цілому, у зоні ризику могла б опинитися вся банківська сфера: рівень стабільності частини банків міг би значно знизитися (головним чином через збільшення відсотка проблемних кредитів).

"У 2024 році такий апокаліптичний розвиток подій майже неможливий. Хоча, на мій погляд, конспірологія про те, що було б, є цілком доречною. "Гойдалки" з макрофіном мають спонукати до більш активного впровадження реформ, що стосуються насамперед розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку експорту, залучення необхідних інвестицій в розвиток стратегічних галузей економіки тощо", - сказав Мамедов.

За його словами, у 2025 році, порівняно з 2024 роком, рівень міжнародної фінансової допомоги може скоротитися орієнтовно в 1,5 рази - до $25 млрд, а в 2026 році міжнародна допомога складе до $12,6 млрд. Відтак внутрішні надходження до бюджету через податки та збори мають суттєво зрости, а це можливо лише природним шляхом, в умовах "здорової" економіки, наголосив банкір.

"Вже до кінця березня ситуація з отриманням міжнародної фіндопомоги стане більш-менш осяжною, відтак є всі шанси, що надходження від партнерів будуть своєчасними та в необхідному обсязі, що позитивно вплине не лише на економіку, національну валюту, це також дасть змогу комерційним банкам активно розвивати кредитні та депозитні програми", - резюмував Мамедов.

Банківська сфера в Україні

Українські банки отримали майже вдвічі більше прибутку у 2023 році, ніж до війни. Чистий прибуток банків за 2023 рік з урахуванням податку на прибуток становить лише 86,54 млрд грн, однак ця сума все одно на 12% більше за показники довоєнного року.

Також УНІАН повідомляв, що НБУ визначив системно важливі банки. Національний банк провів щорічний перегляд показників діяльності банків, за результатами якого регулятор підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

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