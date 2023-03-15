Перші польоти можуть пройти вже в кінці десятиліття.

Велика Британія розробить винищувач шостого покоління. Це буде спільний проект з Італією та Японією. Очікується, що його узгодять до 2025 року.

Про це заявити Міністр оборони Британії Бен Уоллес. За його словами, представники країн спочатку повинні визначитися з вимогами до нового літака і тільки після цього стартує розробка. На його думку, перші польоти бойового літака можуть пройти вже в кінці десятиліття.

Британія планує вкласти в проект 2 млрд фунтів стерлінгів до 2025 року. Протягом наступних 10 років буде надано додаткове фінансування в розмірі ще 10 млрд фунтів стерлінгів. Всього програма розвитку обійдеться Лондону в більш ніж 25 млрд фунтів стерлінгів.

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"Ми відкриємо нові шляхи, нові технології, нові платформи, експортні ринки і потенційних нових партнерів, але при цьому укладемо стратегічне партнерство з ліберальними відкритими демократіями, які вірять у верховенство права і підтримку міжнародних цінностей у всьому світі, які сьогодні знаходяться під такою сильною загрозою. Це глобальне партнерство", - підкреслив Уоллес.

Збільшення витрат на оборону

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про збільшення витрат на оборону. У найближчі два роки вони зростуть на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $6 мільярдів). Передбачається, що додаткові гроші дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (у 2020 році цей показник становив 2%).

Як зазначається, 3 мільярди фунтів спрямують на розвиток ядерних сил стримування. Ще частина грошей піде на поповнення запасів боєприпасів і озброєнь, які були передані Україні для захисту від Росії.

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