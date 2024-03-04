Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову "вибухнув" дивними заявами про Україну.
Під час чергового виступу Медведєв на тлі "карти світу", на якій Україна зображена частиною Росії, а низку західних областей названо "Києвом", видав територіальні претензії.
"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна - це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна - це, безумовно, Росія", - сказав Медведєв.
Ба більше, він пояснив, що в Україні нібито відбувається "особливий випадок", а не окупація територій.
"Те, що відбувається в Україні - особливий випадок, не йдеться про розширення кордонів Російської Федерації методом "ефективної окупації". А так звана Україна у чинному вигляді - це зовсім не те, що юридично називають річчю, отриманою шляхом захоплення. Це вимушена та ефективна відповідь на русофобську політику бандерівського режиму та колективного Заходу", - сказав він.
Інші заяви Медведєва
Як вже згадувалося, 17 січня Медвєдєв зробив дивну заяву про Україну. Він написав, що її існування є фатальним для самих українців та підкреслив, що не бачить місця у світі не лише владі України, яку в Росії люблять називати "бандерівською", але і загалом усій нації.
Колишній лідер РФ назвав Україну "раковим новоутворенням", зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі.
Тим часом в Офісі президент України пояснюють, що останнім часом Росія гучно "волає" про "передишку" на фронті. Зокрема, Михайло Подоляк у цьому контексті пригадав про істеричність Медвєдєва.