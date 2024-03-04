За словами скандального політика, майже вся територія України повинна відійти до складу РФ.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову "вибухнув" дивними заявами про Україну.

Під час чергового виступу Медведєв на тлі "карти світу", на якій Україна зображена частиною Росії, а низку західних областей названо "Києвом", видав територіальні претензії.

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна - це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна - це, безумовно, Росія", - сказав Медведєв.

Ба більше, він пояснив, що в Україні нібито відбувається "особливий випадок", а не окупація територій.

"Те, що відбувається в Україні - особливий випадок, не йдеться про розширення кордонів Російської Федерації методом "ефективної окупації". А так звана Україна у чинному вигляді - це зовсім не те, що юридично називають річчю, отриманою шляхом захоплення. Це вимушена та ефективна відповідь на русофобську політику бандерівського режиму та колективного Заходу", - сказав він.

Інші заяви Медведєва

Як вже згадувалося, 17 січня Медвєдєв зробив дивну заяву про Україну. Він написав, що її існування є фатальним для самих українців та підкреслив, що не бачить місця у світі не лише владі України, яку в Росії люблять називати "бандерівською", але і загалом усій нації.

Колишній лідер РФ назвав Україну "раковим новоутворенням", зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі.

Тим часом в Офісі президент України пояснюють, що останнім часом Росія гучно "волає" про "передишку" на фронті. Зокрема, Михайло Подоляк у цьому контексті пригадав про істеричність Медвєдєва.

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