Також в країні захопилися моральною стійкістю українців.

Міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що війна в Європі за межами України "звичайно" можлива.

Так, глава фінського МЗС Пекка Хаавісто заявив CNN, що "звичайно" можлива війна в Європі за межами України.

"Звичайно, це можливо. Ось чому зараз так важливо підтримувати Україну", — сказав Хаавісто кореспонденту CNN Джиму Скіутто.

Після десятиліть нейтралітету Фінляндія - разом зі Швецією - була офіційно запрошена в НАТО на цьому тижні під час саміту Альянсу в Мадриді, що ознаменувало історичне розширення оборонного блоку, яке прямо підриває цілі президента Росії Володимира Путіна, оскільки його війна в Україні просувається вперед.

Група колективно вирішила схвалити заявки країн на вступ після того, як у вівторок Туреччина відмовилася від своїх заперечень, проклавши шлях до найбільш послідовного розширення НАТО за останні десятиліття. Тепер рішення буде передано в парламенти і законодавчі органи 30 держав-членів для остаточної ратифікації. Лідери НАТО заявили, що очікують, що процес піде швидко, що дозволить безпрецедентно швидкий вступ і демонстрацію єдності проти Путіна.

На питання, чи може Україна виграти війну, Хаавісто сказав: "Вони можуть зберегти ситуацію і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на висоті. Вони дуже згуртовані".

"Їм потрібна наша підтримка", - додав він.

Нагадаємо, за заявами американського генерала Марка Міллі, вступ Фінляндії та Швеції у НАТО поставить Росію в складний воєнний стан на Балтійському морі. У неї залишиться доступ лише до невеликої берегової лінії. Позиції РФ ослабнуть, а Альянс, навпаки, зміцниться в стратегічних акваторіях.

Вас також можуть зацікавити новини: