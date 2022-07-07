Кордон Фінляндії з Росією проходить в лісовій зоні і позначений лише знаками та пластиковими смугами.

Парламент Фінляндії затвердив законопроект, який дозволить зводити загородження на кордоні з Росією.

Законопроєкт був ухвалений кваліфікованою більшістю на тлі побоювань, що Росія може вжити заходів у відповідь на майбутнє членство країни у НАТО, пише Reuters.

Крім того, закон дозволить уряду ухвалити рішення про будівництво парканів або інших бар'єрів на кордоні та надсилати всі заяви про надання притулку в один або кілька прикордонних пунктів, таких як аеропорт.

Кордон Фінляндії з Росією проходить в лісовій зоні і позначений лише знаками та пластиковими смугами на більшій частині його 1300-кілометрової протяжності.

Вступ Фінляндії і Швеції до НАТО

У середині травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

В кінці червня на саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до Альянсу. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

Вас також можуть зацікавити новини: