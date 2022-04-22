Кошти підуть на підтримку нашої армії.

На благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" поштову марку Русскій воєнний корабль, іді ...!" продали за 5 млн грн.

Про це повідомлється на Facebook-сторінці "Укрпошти".

"Це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони", – прокоментували в компанії.

Як зазначається, переможцю довелося поборотися за лот – за комплект з автографом автора цієї фрази.

Марки з "російським кораблем" розлетілися як гарячі пиріжки

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис. будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражу буде виділена на подарунки офіційним делегаціям, у музеї тощо.

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