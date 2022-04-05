Кошти зібрані за період з 20 березня до 3 квітня.

Гравці онлайн-відеогри Fortnite, яка розроблена американською компанією Epic Games, відправили 144 млн доларів на гуманітарну підтримку українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"VP Epic Games надіслали всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців", - пише Федоров.

Зазначається, що вдалося зібрати 144 мільйони доларів США, а кошти розподілені між такими організаціями: Direct Relief, "ЮНІСЕФ", Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.

"Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, харчові продукти та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають тим, хто був змушений виїхати за кордон", - додав Федоров.

Довідка УНІАН: Fortnite - онлайн-відеогра, розроблена американською компанією Epic Games і випущена в ранній доступ у 2017 році.

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