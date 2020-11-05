Жан-Ів Ле Дріан нагадав, що висловлювання і звинувачення Анкари стосуються не тільки Франції, але всього Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав неприйнятними висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу французької влади і допустив введення санкцій.

Читайте такожФранція не відмовиться від своїх цінностей і буде протистояти тероризму-МакронРаніше Ердоган звинуватив французького президента Емманюеля Макрона в утиску прав мусульман і заявляв, що йому необхідно «перевірити психіку».

"Зараз президент Ердоган регулярно публікує заяви про насильство і навіть ненависть, що неприйнятно... за останні дні ми змінили підхід до заяв президента Ердогана про нас і Європу в цілому... є способи тиску, є ймовірність можливих санкцій", - сказав французький міністр в ефірі радіо Europe 1, передає kommersant.

Жан-Ів Ле Дріан нагадав, що висловлювання і звинувачення Анкари стосуються не тільки Франції, але всього Євросоюзу. «Ми наполягаємо, щоб Туреччина відмовилася від такої стратегії. А якщо це не відбудеться, Європейська рада, яка об'єднує глави держав і урядів 27 членів ЄС, вирішить, що вживе необхідних заходів щодо турецької влади»,— додав міністр.

Приводом до заяв президента Туреччини стала реакція Емманюеля Макрона на вбивство шкільного вчителя під Парижем. Педагог був обезголовлений після того, як показав своїм учням карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Макрон визнав подію терактом і заявив про необхідність посилити закони щодо мусульманської громади у Франції. У відповідь президент Туреччини звинуватив свого французького колегу в "неналежному ставленні до мільйонів жителів своєї країни, які сповідують іншу релігію", і закликав бойкотувати французькі товари.

Теракти у Франції

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Автор: УНІАН