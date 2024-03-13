Прем'єр Франції закінчив свою промову словами "Слава Україні".

Національні збори Франції схвалили урядову стратегію щодо України, яка включає двосторонню угоду про безпеку, підписану президентами країн раніше.

Як пише Le monde, у середу питання мають обговорити у Сенаті. Вже у четвер, 14 березня, президент Еммануель Макрон виступить з промовою про війну в Україні на телебаченні.

Перед голосуванням французький прем'єр Габріель Атталь заявив про переломний момент у конфлікті, зазначивши, що перемога Росії несе "реальні небезпеки для повсякденного життя французького народу". За його словами, утриматися від голосування - це як втекти від відповідальності перед історією.

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Ультраправе "Національне об'єднання" утрималося. Марін Ле Пен розкритикувала заяви Макрона про те, що він не виключає відправку військ в Україну, а також введення санкцій проти Росії. Ліворадикальна партія "Нескорена Франція" проголосувала проти. Також вони виступають проти прийняття України до ЄС та НАТО.

Що відомо про гарантії безпеки від Франції:

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.

В Парижі він підписав з Еммануелем Макроном угоду про гарантії безпеки для України. Згідно з цим документом, Франція допоможе країні у захисті від російської агресії, а також у відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій.

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